Пенджиев vs Толмачев
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AMC Fight Nights 122
1-й сезон
Пенджиев vs Толмачев

AMC Fight Nights 122 (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Пенджиев vs Толмачев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любимец публики Мариф Пираев сразился в главною бою АМС Fight Nights 122 с топовым бойцом из Сибири - Максимом Буториным! Все свои большие бои в карьере Буторин проиграл, но Макс перезагрузился и готов показать, что лучше бы Мариф оставался в поп-ММА

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Жанр
Спорт
Время
19 мин / 00:19

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