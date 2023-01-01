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AMC Fight Nights 122 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.62023, Хизриев vs Серебряков
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сериал пока недосту�пен
Сюжет
Любимец публики Мариф Пираев сразился в главною бою АМС Fight Nights 122 с топовым бойцом из Сибири - Максимом Буториным! Все свои большие бои в карьере Буторин проиграл, но Макс перезагрузился и готов показать, что лучше бы Мариф оставался в поп-ММА
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