AMC Fight Nights 119 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Турнир AMC Fight Nights 119 в Ульяновске возглавил титульный бой Григория Пономарева �и Юсупа Шуаева. Возможно, этот поединок стал финальным в трилогии, где победы уже успели отпраздновать оба гиганта - в марте 2022 Шуаев, а в октябрьском реванше - Пономарев.





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