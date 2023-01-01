Бобоков vs Сулейманов
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AMC Fight Nights 119
1-й сезон
Бобоков vs Сулейманов

AMC Fight Nights 119 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.32023, Бобоков vs Сулейманов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Турнир AMC Fight Nights 119 в Ульяновске возглавил титульный бой Григория Пономарева и Юсупа Шуаева. Возможно, этот поединок стал финальным в трилогии, где победы уже успели отпраздновать оба гиганта - в марте 2022 Шуаев, а в октябрьском реванше - Пономарев.

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Жанр
Спорт
Время
17 мин / 00:17

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