WinkСериалыАлые паруса1-й сезонКапитан без дома
2026, Капитан без дома
12+
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Алые паруса (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноимённую анимационную премьеру, в которой классика обретает новое дыхание. История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма. Проект создан с использованием инструментов искусственного интеллекта по мотивам легендарной повести-феерии Александра Грина.