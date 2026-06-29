Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноимённую анимационную премьеру, в которой классика обретает новое дыхание. История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма. Проект создан с использованием инструментов искусственного интеллекта по мотивам легендарной повести-феерии Александра Грина.

