Алиса в Стране чудес. Безумные приключения. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
1-й сезон
6-я серия
2026, Алиса в Стране чудес. Безумные приключения. Сезон 1. Серия 6
Фэнтези, Приключения6+

Контент станет доступным 02.08.2026

Алиса в Стране чудес. Безумные приключения (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Музыкальный мини-сериал со звездным актерским составом и стихами Владимира Высоцкого. 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес. Там она встречает жителей, которые похожи на ее родных и друзей, вот только никто из них девочку не помнит. Сами обитатели называют себя антиподами и пытаются взять Алису под стражу. Чтобы вернуться домой ей нужно преодолеть множество препятствий, победить врагов и, наконец, повзрослеть. Только так Алиса сможет спасти Страну Чудес от надвигающейся катастрофы.

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Приключения, Фэнтези

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