2026, Алиса в Стране чудес. Безумные приключения. Сезон 1. Серия 6
Фэнтези, Приключения6+
Контент станет доступным 02.08.2026
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 1
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 2
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 3
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 4
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 5
- 6+2августа
Алиса в Стране чудес. Безумные приключения
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Музыкальный мини-сериал со звездным актерским составом и стихами Владимира Высоцкого. 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес. Там она встречает жителей, которые похожи на ее родных и друзей, вот только никто из них девочку не помнит. Сами обитатели называют себя антиподами и пытаются взять Алису под стражу. Чтобы вернуться домой ей нужно преодолеть множество препятствий, победить врагов и, наконец, повзрослеть. Только так Алиса сможет спасти Страну Чудес от надвигающейся катастрофы.