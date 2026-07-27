Музыкальный мини-сериал со звездным актерским составом и стихами Владимира Высоцкого. 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес. Там она встречает жителей, которые похожи на ее родных и друзей, вот только никто из них девочку не помнит. Сами обитатели называют себя антиподами и пытаются взять Алису под стражу. Чтобы вернуться домой ей нужно преодолеть множество препятствий, победить врагов и, наконец, повзрослеть. Только так Алиса сможет спасти Страну Чудес от надвигающейся катастрофы.

