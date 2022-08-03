Академия смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1987 год. Бездомный сирота Маркус оказывается в необычной школе: здесь подростков обучают «изобретательно решать проблемы», а проще — убивать. Семинар по рукопашному бою, лекция по ядам, коллоквиум по стрельбе — убийство здесь возведено в культ, превращено в искусство и окутано философией.

