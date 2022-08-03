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Академия смерти
1-й сезон

Академия смерти (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Deadly Class 10 серий
Боевик, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1987 год. Бездомный сирота Маркус оказывается в необычной школе: здесь подростков обучают «изобретательно решать проблемы», а проще — убивать. Семинар по рукопашному бою, лекция по ядам, коллоквиум по стрельбе — убийство здесь возведено в культ, превращено в искусство и окутано философией.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Академия смерти»