Академия смерти (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Deadly Class
Боевик, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1987 год. Бездомный сирота Маркус оказывается в необычной школе: здесь подростков обучают «изобретательно решать проблемы», а проще — убивать. Семинар по рукопашному бою, лекция по ядам, коллоквиум по стрельбе — убийство здесь возведено в культ, превращено в искусство и окутано философией.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Ли
Толанд Кригер
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- БВАктёр
Бенжамин
Вэдсворт
- Актриса
Лана
Кондор
- МГАктриса
Мария
Габриела де Фария
- ЛТАктёр
Люк
Тенни
- ЛДАктёр
Лиам
Джеймс
- Актриса
Тэйлор
Хиксон
- ДДАктёр
Джек
Джиллетт
- ТСАктёр
Том
Стивенс
- МДАктёр
Мишель
Дювал
- ХГСценарист
Хиллиард
Гесс
- ДЭСценарист
Дэйв
Энтони
- МБСценарист
Мэгги
Бандур
- АЭСценарист
Алекс
Эбел
- МОПродюсер
Майлз
Орион Фельд
- РРПродюсер
Рик
Ремендер
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин