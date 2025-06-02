Ничто
Wink
Сериалы
Агрессивная среда
1-й сезон
Ничто
8.22016, Ничто
Документальный12+

Агрессивная среда (сериал, 2016) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл передач «Агрессивная среда» — это научное расследование, где автор вместе со зрителями пытается посмотреть на проблему с разных точек зрения. Нам ежедневно угрожает множество опасных факторов, но человечество учится приспосабливаться и противостоять неблагоприятной среде, а порой и использовать ее в своих целях.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг