Скорость
Wink
Сериалы
Агрессивная среда
1-й сезон
Скорость
2014, Скорость
Документальный, ТВ-шоу12+

Агрессивная среда (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл передач «Агрессивная среда» — это научное расследование, где автор вместе со зрителями пытается посмотреть на проблему с разных точек зрения. Нам ежедневно угрожает множество опасных факторов, но человечество учится приспосабливаться и противостоять неблагоприятной среде, а порой и использовать ее в своих целях.

Сериал Скорость 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг