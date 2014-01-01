Агент (сериал, 2014) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Фермер с Лонг-Айленда вступает в шпионскую организацию, чтобы бороться против власти Британской империи. Историческая драма «Агент» — сериал с Джейми Беллом о первой секретной службе США.



1776 год. В США началась борьба за независимость от Великобритании. Фермер Абрахам Вудхалл живет в своем имении на Лонг-Айленде вместе с ж�еной Мэри и новорожденным ребенком. Его отец верен британской короне, но друзья детства Калеб Брюстер и Бенджамин Таллмедж — убежденные революционеры. Абрахам пытается оставаться в стороне от конфликта, но ему приходится присоединиться к друзьям, когда муж его бывшей возлюбленной Анны Стронг попадает за решетку, а сама она оказывается в опасности. Постепенно Абрахам втягивается в шпионскую интригу и становится вынужден врать близким и вести двойную игру, чтобы добиться независимости колоний.



Вас ждет захватывающая история о зарождении шпионской сети в Северной Америке. Смотрите сериал «Агент» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Агент 4 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.