Агент Али. Сезон 2. Серия 13
Wink
Детям
Агент Али
2-й сезон
13-я серия
9.22016, Ejen Ali
Мультсериалы6+

Агент Али (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

По дороге в школу 12-летний троечник Али находит странное устройство. Вскоре мальчик узнает, что гаджет был украден у разведслужбы МСС. Ему предлагают стать секретным агентом и поступить на обучение в Академию. Воодушевленный предстоящей работой Али приступает к тренировкам и быстро осознает, как нелегко выполнять миссии и противостоять коварным врагам. Ведь злые ученые и их жестокие наемники постоянно устраивают атаки на Киберрай. Но Али твердо намерен стать лучшим агентом МСС.

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Информация

Страна
Малайзия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.6 IMDb