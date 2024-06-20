Агент Али. Сезон 2. Серия 8
Wink
Детям
Агент Али
2-й сезон
8-я серия
9.12016, Ejen Ali
Мультсериалы6+

Агент Али (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

По дороге в школу 12-летний троечник Али находит странное устройство. Вскоре мальчик узнает, что гаджет был украден у разведслужбы МСС. Ему предлагают стать секретным агентом и поступить на обучение в Академию. Воодушевленный предстоящей работой Али приступает к тренировкам и быстро осознает, как нелегко выполнять миссии и противостоять коварным врагам. Ведь злые ученые и их жестокие наемники постоянно устраивают атаки на Киберрай. Но Али твердо намерен стать лучшим агентом МСС.

Страна
Малайзия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb