Агат. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Агат
2-й сезон
6-я серия
2024, Wu nao monu
Фэнтези, Драма18+
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Агат (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Агат — демон-девушка, проклятая вечной жизнью. Чтобы забыть прошлое, она бросает половину своей головы в долину и убегает. Вскоре принц духов Алоис приходит в мир смертных в поисках правды и встречает демона-девушку.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb