Wink
Сериалы
Агат
Актёры и съёмочная группа сериала «Агат»

Актёры и съёмочная группа сериала «Агат»

Актёры

Сяо Ляньша

Сяо Ляньша

Xiao Liansha
АктрисаAgate
Ли Ай

Ли Ай

Li Ai
АктрисаAzhu
Чжан Юаньтао

Чжан Юаньтао

Zhang Yuantao
Актёр
Чжан Эньцзэ

Чжан Эньцзэ

Zhang Enze
Актёр
Ли Сяомэн

Ли Сяомэн

Li Xiaomeng
Актриса

Сценаристы

Лу Хуэй Чжи Шу

Лу Хуэй Чжи Шу

Luo Hui Zhi Shu
Сценарист