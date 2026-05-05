Агат. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Агат
1-й сезон
15-я серия
2023, Wu nao monu
Фэнтези, Драма18+
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Агат (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Агат — демон-девушка, проклятая вечной жизнью. Чтобы забыть прошлое, она бросает половину своей головы в долину и убегает. Вскоре принц духов Алоис приходит в мир смертных в поисках правды и встречает демона-девушку.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb