Адский рай (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Преданный собственной деревней синоби ищет эликсир жизни, чтобы добиться помилования за убийство. Приключенческое фэнтези «Адский рай» — аниме о страхе смерти и стремлении жить.



Искусный убийца Габимару — самый смертоносный синоби легендарного клана Ивакагура. Из-за отсутствия эмоций его прозвали Полым, но любовь к жене возродила его скрытые чувства. За желание жить обычной жизнью собственная деревня решила избавиться от Габимару, но тот жестоко покарал их за предательство. Теперь он приговорен к смертной казни, однако удивительные способности синоби не дают палачам так просто с ним расправиться. Талантливая мечница Сагири видит в Габимару желание жить, в котором он сам себе боится признаться. Она обещает приговоренному помилование, если он в числе прочих смертников отправится на райский остров, где спрятан эликсир жизни.



