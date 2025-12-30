Адский рай. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Адский рай
1-й сезон
1-я серия
9.62023, Jigokuraku
Аниме18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Адский рай (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Преданный собственной деревней синоби ищет эликсир жизни, чтобы добиться помилования за убийство. Приключенческое фэнтези «Адский рай» — аниме о страхе смерти и стремлении жить.

Искусный убийца Габимару — самый смертоносный синоби легендарного клана Ивакагура. Из-за отсутствия эмоций его прозвали Полым, но любовь к жене возродила его скрытые чувства. За желание жить обычной жизнью собственная деревня решила избавиться от Габимару, но тот жестоко покарал их за предательство. Теперь он приговорен к смертной казни, однако удивительные способности синоби не дают палачам так просто с ним расправиться. Талантливая мечница Сагири видит в Габимару желание жить, в котором он сам себе боится признаться. Она обещает приговоренному помилование, если он в числе прочих смертников отправится на райский остров, где спрятан эликсир жизни.

Чтобы увидеть их опасное путешествие, смотрите аниме «Адский рай» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адский рай»