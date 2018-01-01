Wink
Сериалы
Адский рай
Актёры и съёмочная группа сериала «Адский рай»

Актёры и съёмочная группа сериала «Адский рай»

Режиссёры

Каори Макита

Каори Макита

Kaori Makita
Режиссёр
Ясухиро Гэси

Ясухиро Гэси

Yasuhiro Geshi
Режиссёр
Таро Кубо

Таро Кубо

Taro Kubo
Режиссёр
Юки Нисихата

Юки Нисихата

Yuki Nishihata
Режиссёр
Тэруюки Оминэ

Тэруюки Оминэ

Teruyuki Omine
Режиссёр
Рюта Ямамото

Рюта Ямамото

Ryuuta Yamamoto
Режиссёр

Актёры

Тиаки Кобаяси

Тиаки Кобаяси

Chiaki Kobayashi
Актёр
Юмири Ханамори

Юмири Ханамори

Yumiri Hanamori
Актриса
Риэ Такахаси

Риэ Такахаси

Rie Takahashi
Актриса
Мариса Дюран

Мариса Дюран

Marisa Duran
Актриса
Тэцу Инада

Тэцу Инада

Tetsu Inada
Актёр
Алехандро Сааб

Алехандро Сааб

Alejandro Saab
Актёр
Даики Ямасита

Даики Ямасита

Daiki Yamashita
Актёр
Джилл Харрис

Джилл Харрис

Jill Harris
Актриса
Рёхэй Кимура

Рёхэй Кимура

Ryohei Kimura
Актёр
Аои Итикава

Аои Итикава

Aoi Ichikawa
Актёр
Кономи Кохара

Кономи Кохара

Konomi Kohara
Актриса
Дзюнъити Сувабэ

Дзюнъити Сувабэ

Jyunichi Suwabe
Актёр
Джордан Дэш Крус

Джордан Дэш Крус

Jordan Dash Cruz
Актёр
Юко Каида

Юко Каида

Yuko Kaida
Актриса
Фил Парсонс

Фил Парсонс

Phil Parsons
Актёр

Сценаристы

Юдзи Каку

Юдзи Каку

Yuji Kaku
Сценарист

Художники

Кодзи Хисаки

Кодзи Хисаки

Kouji Hisaki
Художник

Монтажёры

Мицуми Такэмия

Мицуми Такэмия

Mutsumi Takemiya
Монтажёр

Операторы

Пак Хё-гю

Пак Хё-гю

Park Hyo-gyoo
Оператор

Композиторы

Ёсиаки Дэва

Ёсиаки Дэва

Yoshiaki Dewa
Композитор