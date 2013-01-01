Ад на колесах (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

В центре сюжета — бывший солдат Конфедерации Каллен Боханнан, намеренный отомстить за изнасилование и смерть своей любимой жены, выследив и убив солдат Союза, которые сделали это. В итоге он оказывается в Небраске, на одном из участков строительства трансконтинентальной железной дороги.



