9-1-1. Одинокая звезда (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
9.02021, 9-1-1: Lone Star
Боевики, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыБоевики, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЧЛРежиссёр
Чад
Лоу
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- МГРежиссёр
Марита
Грабяк
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- РРАктёр
Ронен
Рубинштейн
- СЭАктриса
Сьерра
Эйлина Макклейн
- ДПАктёр
Джим
Пэррак
- НКАктриса
Наташа
Карам
- БМАктёр
Брайан
Майкл
- ДУАктёр
Джулиан
Уоркс
- ББАктриса
Брианна
Бэйкер
- Актриса
Джина
Торрес
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- Продюсер
Анджела
Бассетт
- ДДПродюсер
Джефф
Дикерсон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- СРХудожник
Сет
Рид
- РМХудожник
Расселл
М. Джагер
- НВОператор
Натаниэль
Ворсе
- МККомпозитор
Мак
Квейл