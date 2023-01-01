9-1-1. Одинокая звезда
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9-1-1. Одинокая звезда

9-1-1. Одинокая звезда (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.02020, 9-1-1 3 сезона
Боевики, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «9-1-1. Одинокая звезда»

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