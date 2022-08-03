4лен. Сезон 1. Серия 9
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4лен (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

6.12019, PEN15
Комедия18+

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О сериале

Две взрослые женщины изображают самих себя в прошлом — 13-летних подростков-аутсайдеров, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «4лен»