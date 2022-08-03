Wink
Сериалы
4лен
1-й сезон

4лен (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.12019, PEN15 10 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вы этого ждали? Первый сезон сериала «4лен» теперь можно смотреть онлайн в хорошем качестве на нашем сервисе Wink!

В нем вы познакомитесь с историей взросления двух 13-летних школьниц Майи и Анны. Каждый их день наполнен мыслями о парнях и учебе. Девушки не понаслышке знают, как трудно непопулярному ребенку быть собой в современной школе. Особенно, если ты растешь в Америке в начале 2000-х.

Хотите увидеть, как героини пытаются найти ответы на разные популярные подростковые вопросы? Тогда оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн 1 сезон сериала «4лен» в хорошем качестве!

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «4лен»