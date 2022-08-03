4лен (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
6.12019, PEN15 10 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
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В нем вы познакомитесь с историей взросления двух 13-летних школьниц Майи и Анны. Каждый их день наполнен мыслями о парнях и учебе. Девушки не понаслышке знают, как трудно непопулярному ребенку быть собой в современной школе. Особенно, если ты растешь в Америке в начале 2000-х.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СЗРежиссёр
Сэм
Звиблман
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Анна
Конкл
- Актриса
Майя
Эрскин
- Актриса
Анна
Конкл
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- МЭАктриса
Муцуко
Эрскин
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- ТКАктёр
Тадж
Кросс
- ДГАктёр
Дилан
Гейдж
- ДЛАктёр
Даллас
Лю
- ТЭАктёр
Тони
Эспиноза
- АПАктриса
Анна
Пнёвски
- Сценарист
Майя
Эрскин
- Сценарист
Анна
Конкл
- СЗСценарист
Сэм
Звиблман
- ГЛСценарист
Гейб
Лидман
- Продюсер
Майя
Эрскин
- Продюсер
Анна
Конкл
- ДРПродюсер
Джереми
Рейц
- ТЭМонтажёр
Тайчи
Эрскин
- ЭРОператор
Эндрю
Риз
- АСОператор
Адам
Сильвер
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг