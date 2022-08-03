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В нем вы познакомитесь с историей взросления двух 13-летних школьниц Майи и Анны. Каждый их день наполнен мыслями о парнях и учебе. Девушки не понаслышке знают, как трудно непопулярному ребенку быть собой в современной школе. Особенно, если ты растешь в Америке в начале 2000-х.



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