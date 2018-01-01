4лен
4лен (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.12019, PEN15 2 сезона
Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Две взрослые женщины изображают самих себя в прошлом — 13-летних подростков-аутсайдеров, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.

Все сезоны сериала 4лен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «4лен»