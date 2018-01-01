4лен (сериал, 2019) смотреть онлайн
О сериале
Две взрослые женщины изображают самих себя в прошлом — 13-летних подростков-аутсайдеров, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СЗРежиссёр
Сэм
Звиблман
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Анна
Конкл
- Актриса
Майя
Эрскин
- Актриса
Анна
Конкл
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- МЭАктриса
Муцуко
Эрскин
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- ТКАктёр
Тадж
Кросс
- ДГАктёр
Дилан
Гейдж
- ДЛАктёр
Даллас
Лю
- ТЭАктёр
Тони
Эспиноза
- АПАктриса
Анна
Пнёвски
- Сценарист
Майя
Эрскин
- Сценарист
Анна
Конкл
- СЗСценарист
Сэм
Звиблман
- ГЛСценарист
Гейб
Лидман
- Продюсер
Майя
Эрскин
- Продюсер
Анна
Конкл
- ДРПродюсер
Джереми
Рейц
- ТЭМонтажёр
Тайчи
Эрскин
- ЭРОператор
Эндрю
Риз
- АСОператор
Адам
Сильвер
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг