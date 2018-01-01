Оскар-2026

С нетерпением ждете объявления победителей? Обратите внимание на ярких номинантов на «Оскар-2026», которые уже доступны для просмотра. Пронзительная драма «Сентиментальная ценность» заставляет задуматься о важности семейных отношений, а мрачное драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла» раскрывает актуальную проблему морального истощения. Тем, кто любит авторское кино, придется по вкусу норвежский хоррор «Гадкая сестра», ну а фильм «Сират» поражает своей визуальной эстетикой. Все эти фильмы «Оскар-2026» уже включил в свои списки, и теперь у вас есть возможность познакомиться с ними первыми. Следите за новостями о том, кому достанется главная награда, и уже сейчас погружайтесь в мир лучшего кино. Обязательно посмотрите эти фильмы — номинанты на премию «Оскар 2026», чтобы быть в курсе главных кинематографических трендов!