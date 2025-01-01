Сентиментальная ценность
Wink
Фильмы
Сентиментальная ценность

Фильм Сентиментальная ценность

2025, Affeksjonsverdi
Драма, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

После смерти матери сёстры Нора и Агнес воссоединяются со своим отчужденным отцом Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает Норе роль в фильме, который должен возродить его карьеру. После отказа Норы он отдаёт роль молодой и амбициозной голливудской актрисе. Сёстрам предстоит разобраться в сложных отношениях с отцом и иметь дело с американской звездой, оказавшейся в центре их непростых семейных отношений.

Сентиментальная ценность покупка билетов в кино онлайн

Страна
Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальная ценность»