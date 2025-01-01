Фильм Сентиментальная ценность
2025, Affeksjonsverdi
Драма, Комедия18+
О фильме
После смерти матери сёстры Нора и Агнес воссоединяются со своим отчужденным отцом Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает Норе роль в фильме, который должен возродить его карьеру. После отказа Норы он отдаёт роль молодой и амбициозной голливудской актрисе. Сёстрам предстоит разобраться в сложных отношениях с отцом и иметь дело с американской звездой, оказавшейся в центре их непростых семейных отношений.
Рейтинг
7.7 IMDb
- Режиссёр
Йоаким
Триер
- РРАктриса
Ренате
Реинсве
- АСАктёр
Андреас
Столтенберг Гранеруд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- АДАктёр
Андерс
Даниельсен Ли
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- ЭВСценарист
Эскиль
Вогт
- Сценарист
Йоаким
Триер
- КБПродюсер
Кристина
Борьесон
- АБПродюсер
Андреа
Берентсен Оттмар
- МЭПродюсер
Мария
Экерховд
- ДБПродюсер
Джессика
Балак
- ЭДХудожница
Эллен
Дэли Истехеде
- ЮСХудожник
Юрген
Стангебю Ларсен
- МВХудожник
Мариус
Винье Брустад
- ОБМонтажёр
Оливье
Бугге Кутте
- ХРКомпозитор
Ханя
Рани