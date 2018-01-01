Wink
Сентиментальная ценность
Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальная ценность»

Режиссёры

Йоаким Триер

Joachim Trier
Режиссёр

Актёры

Ренате Реинсве

Renate Reinsve
АктрисаNora Borg
Андреас Столтенберг Гранеруд

Andreas Stoltenberg Granerud
АктёрEven
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаRachel Kemp
Андерс Даниельсен Ли

Anders Danielsen Lie
АктёрJakob
Еспер Кристенсен

Jesper Christensen
АктёрMichael

Сценаристы

Эскиль Вогт

Eskil Vogt
Сценарист
Йоаким Триер

Joachim Trier
Сценарист

Продюсеры

Кристина Борьесон

Kristina Börjeson
Продюсер
Андреа Берентсен Оттмар

Andrea Berentsen Ottmar
Продюсер
Мария Экерховд

Maria Ekerhovd
Продюсер
Джессика Балак

Jessica Balac
Продюсер

Художники

Эллен Дэли Истехеде

Ellen Dæhli Ystehede
Художница
Юрген Стангебю Ларсен

Jørgen Stangebye Larsen
Художник
Мариус Винье Брустад

Marius Winje Brustad
Художник

Монтажёры

Оливье Бугге Кутте

Olivier Bugge Coutté
Монтажёр

Композиторы

Ханя Рани

Hania Rani
Композитор