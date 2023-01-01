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Новинки сериалов
8.8
Моя сотая свадьба
2025
Хаос
2024
Сцены после брака
2023
8.9
Горький нектар
2025
8.2
Под подозрением
2022
9.0
Я тебе неровня
2025
8.9
Я живу для тебя
2025
8.8
Тело как гаджет
2024
8.7
Элис и Джек
2023
Сделать мир лучше
2022
8.2
Танго на осколках
2024
9.0
Назови меня любимой
2025
8.9
Счастье на паузе
2025
9.0
Между нами химия
2024
8.8
Фиолетовый как море
2022
9.2
Запретная правда
2025
9.1
Роковая подмена
2025
9.0
Граница миров
2024
8.4
Изгой. Отцы
2025
8.6
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
2024
9.2
Снежный папа
2025
8.7
Зорро
2024
8.7
Опасная дружба
2024
9.2
Связанное счастье
2025
9.3
Заповедник Шамвари
2025
9.2
Сомнения и прощение
2025
9.1
Вторая сторона правды
2025
9.5
Сердце купидона
2024
8.6
Неновые регионы: дорога домой
2024
7.8
Ванина Гуарраси
2024
7.9
Четыре жениха
2024
8.7
Токсичный роман
2024
5.0
УничтоЖанна
2024
8.7
Челюскин. Первые
2025
8.7
Хороший коп, плохой коп
2025
9.3
Курьеры добра
2024
8.8
Молодая
2024
9.3
Возможно
2025
9.1
У тебя есть я
2024
9.1
Требуется мама в семью с тремя детьми
2025
9.0
Как вернуть бывшего
2025
8.0
Второй шанс
2024
8.8
Чужая ошибка
2025
8.8
Мамино счастье
2025
9.1
Подари мне надежду
2025
8.8
Хороший партнер
2024
9.2
Цветы жизни
2024
Смысл жизни
2022