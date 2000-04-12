Мир Баскетбола - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 21:55

Fonbet Премьер-лига 2024/2025. Женщины. "УГМК" (Екатеринбург) - "НИКА-Лузалес" (Сыктывкар) [12+]. "УГМК" (Екатеринбург) - "НИКА-Лузалес" (Сыктывкар) , 12+

В турнире участвуют профессиональные команды - все клубы Российской Премьер-лиги, Первой и Второй лиги.