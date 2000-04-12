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Мир Баскетбола

Мир Баскетбола - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Спортивные, HD

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20:00 - 21:55

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В турнире участвуют профессиональные команды - все клубы Российской Премьер-лиги, Первой и Второй лиги.

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