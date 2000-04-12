19:20 - 19:55

Золотые люди. 3-я серия , 12+

С чем у обычного человека ассоциируется золотодобыча? С суровыми условиями труда и всевозможными лишениями. С аскетичным образом жизни и отсутствием цивилизации. Так было на заре золотодобычи, но образ из прошлого прочно закрепился в сознании людей. Мы его трансформируем. Мы развенчаем все мифы и покажем, как сейчас работают, а главное - живут золотодобытчики в разных регионах России. Зритель узнает, что работа в золотодобывающей промышленности даёт не только высокую оплату труда, стабильность и карьерный рост, но и возможность путешествовать, учиться, заниматься спортом, саморазвитием и теми вещами, которые делают нашу жизнь по- настоящему счастливой.