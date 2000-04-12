Хочу все знать! - смотреть онлайн прямой эфир
HD, Познавательные
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
19:20 - 19:55
Золотые люди. 3-я серия, 12+
С чем у обычного человека ассоциируется золотодобыча? С суровыми условиями труда и всевозможными лишениями. С аскетичным образом жизни и отсутствием цивилизации. Так было на заре золотодобычи, но образ из прошлого прочно закрепился в сознании людей. Мы его трансформируем. Мы развенчаем все мифы и покажем, как сейчас работают, а главное - живут золотодобытчики в разных регионах России. Зритель узнает, что работа в золотодобывающей промышленности даёт не только высокую оплату труда, стабильность и карьерный рост, но и возможность путешествовать, учиться, заниматься спортом, саморазвитием и теми вещами, которые делают нашу жизнь по- настоящему счастливой.
Прямой эфир телеканала Хочу все знать! смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.