6 месяцев в подарок
Wink Всё в одном на год
241 ТВ–канал
50 000 фильмов и сериалов
Годовая подписка Wink «Всё в одном» — единая подписка на фильмы, сериалы, игры, спорт и музыку. Кинохиты и громкие премьеры, любимые телеканалы, клипы и спортивные трансляции от онлайн-кинотеатра Wink
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Премьеры
Лучшие новинки и кинопремьеры появятся первыми в вашей подписке!
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Скидка на START в подписке Wink Всё в одном
Только для подписчиков «Wink Всё в одном» сериалы, фильмы и другие эксклюзивные проекты START всего за 250 руб./мес. Сервис оказывает START.ru
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English Class
Обучающие программы для любого уровня
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Музыкальные ТВ-каналы
6 каналов
Музыкальные каналы на любой вкус
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Наше кино
12 каналов
Русские фильмы и сериалы
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Скидка на подписку Wink Дети
Теперь с «Wink Всё в одном» подписка «Дети» для вашего ребенка всего 99 ₽/мес! Мультики, детские фильмы, ТВ-каналы, обучение с Кубокотом и игры с любимыми героями
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Коллекция «Караоке»
5500 песен
Песни на русском и иностранном языках на любой вкус
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Wink Игры
Играйте на большом экране ПК или ТВ
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Радио
Популярные радиостанции в прямом эфире
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Хиты СТС
Лучшие сериалы телеканала: новые и проверенные временем шоу для всей семьи
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Базовый ТВ-пакет
197 канала
Самые любимые ТВ-каналы
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Мужская Коллекция
5 каналов
Популярные мужские увлечения в одной подписке
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Женская Коллекция
4 канала
Популярные женские увлечения в одной подписке
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Wink Музыка
Новое музыкальное приложение. Развлекайтесь, отдыхайте и проживайте эмоции под любимые треки
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Управление просмотром
Управляйте просмотром, смотрите передачи тогда, когда удобно именно вам
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Спорт
7 каналов
Футбол, хоккей, баскетбол, теннис, экстрим, драйв
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Расширение START + AMEDIATEKA для Wink Всё в одном
Расширьте действующую подписку «Wink Всё в одном» фильмами и сериалами из библиотек START, Amediateka и viju+ со скидкой. Только для подписчиков «Wink Всё в одном»
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Скидка на viju+ в подписке Wink Всё в одном
Только для подписчиков «Wink Всё в одном» голливудские и российские фильмы, эксклюзивные сериалы и каналы viju+ всего за 199 руб./мес.
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Онлайн-кинотеатр Wink
Развлечение на каждый вечер
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