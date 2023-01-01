Зовите повитуху
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Зовите повитуху

Зовите повитуху (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Call the Midwife 8 сезонов
Драма18+

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О сериале

В основу проекта легли мемуары реальной акушерки, описавшей свою жизнь в серии бестселлеров. Молодая медсестра Дженни Ли прибывает на службу в родильный дом в самом бедном районе Лондона. Она оказывается среди разношерстной группы акушерок, где каждая — яркая и уникальная личность.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зовите повитуху»