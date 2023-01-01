Запах денег (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Кан Пиль Чжу в юности на собственном примере ощутил всю власть денег, он был ложно обвинен в убийстве, которое совершил его друг — сын богатых и влиятельных родителей. Чтобы избежать наказания, виновник преступления решил промолчать и просто воспользовался возможностью продолжать жить своей беспечной и богатой жизнью. Пиль Чжу хорошо усвоил урок, решив самостоятельно почувствовать запах денег и получить ту власть, которую они дают людям. И только добродушная защитница окружающей среды На Мо Хен, которая верит, что в жизни есть вещи важнее денег, возможно сможет отогреть его заледеневшую душу.



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