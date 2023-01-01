Запах денег (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.92017, Money flower 1 сезон
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+62 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+63 мин
Запах денег
Сезо�н 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+64 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+66 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+66 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+64 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+65 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+63 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+62 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+64 мин
Запах денег
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
Сюжет
Кан Пиль Чжу в юности на собственном примере ощутил всю власть денег, он был ложно обвинен в убийстве, которое совершил его друг — сын богатых и влиятельных родителей. Чтобы избежать наказания, виновник преступления решил промолчать и просто воспользовался возможностью продолжать жить своей беспечной и богатой жизнью. Пиль Чжу хорошо усвоил урок, решив самостоятельно почувствовать запах денег и получить ту власть, которую они дают людям. И только добродушная защитница окружающей среды На Мо Хен, которая верит, что в жизни есть вещи важнее денег, возможно сможет отогреть его заледеневшую душу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.6 IMDb