Запах денег (сериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Лихо закрученная корейская дорама о хитром манипуляторе, который играет судьбами богатых людей. Кан Пиль Чжу проделал путь от бесперспективного сироты до влиятельного адвоката крупной компании. Его росту поспособствовало знакомство с внуком главы корпорации Чон Бу Чоном, состоявшееся в юности. Пиль Чжу очень помог высокопоставленному другу и продвинулся благодаря этому. И вот сейчас, когда компании угрожает кризис, он вновь готов выручить Бу Чона, женив его на дочери крупного политика. Вот только девушка мечтает выйти замуж по любви, сердце Бу Чона принадлежит другой, а мотивы Пиль Чжу не так уж благородны.

