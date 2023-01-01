WinkСериалыЮжный ветер. ВозвращениеАктёры и съёмочная группа сериала «Южный ветер. Возвращение»
Актёры и съёмочная группа сериала «Южный ветер. Возвращение»
Актёры
АктёрPetar Maras
Милош БиковичMiloš Biković
АктёрBaca
Миодраг РадоничMiodrag Radonjic
АктёрCar
Мики МанойловичMiki Manojlovic
АктрисаSofija
Йована СтоильковичJovana Stojiljkovic
АктёрKapucino
Александр ГлигоричAleksandar Gligoric
АктёрDrka
Младен СовильMladen Sovilj
АктёрStupar
Милош ТимотиевичMilos Timotijevic
АктёрDimitar
Христо ШоповHristo Shopov
АктёрLuka
Милутин ЯничMilutin Janic
АктёрLazar Maras