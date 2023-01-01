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Южный ветер. Возвращение
Актёры и съёмочная группа сериала «Южный ветер. Возвращение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный ветер. Возвращение»

Актёры

Милош Бикович

Милош Бикович

Miloš Biković
АктёрPetar Maras
Миодраг Радонич

Миодраг Радонич

Miodrag Radonjic
АктёрBaca
Мики Манойлович

Мики Манойлович

Miki Manojlovic
АктёрCar
Йована Стоилькович

Йована Стоилькович

Jovana Stojiljkovic
АктрисаSofija
Александр Глигорич

Александр Глигорич

Aleksandar Gligoric
АктёрKapucino
Младен Совиль

Младен Совиль

Mladen Sovilj
АктёрDrka
Милош Тимотиевич

Милош Тимотиевич

Milos Timotijevic
АктёрStupar
Христо Шопов

Христо Шопов

Hristo Shopov
АктёрDimitar
Милутин Янич

Милутин Янич

Milutin Janic
АктёрLuka
Богдан Диклич

Богдан Диклич

Bogdan Diklic
АктёрLazar Maras

Сценаристы

Петар Михайлович

Петар Михайлович

Petar Mihajlovic
Сценарист

Продюсеры

Татьяна Жежель Гойк�ович

Татьяна Жежель Гойкович

Tatjana Zezelj Gojkovic
Продюсер
Миодраг Радонич

Миодраг Радонич

Miodrag Radonjic
Продюсер
Марко Новакович

Марко Новакович

Marko Novakovic
Продюсер

Художники

Елена Джорджевич

Елена Джорджевич

Jelena Djordjevic
Художница

Операторы

Драган Вилдович

Драган Вилдович

Dragan Vildovic
Оператор

Композиторы

Александр Ранджелович

Александр Ранджелович

Aleksandar Randjelovic
Композитор