Йешильчам
Wink
Сериалы
Йешильчам
8.02021, Yesilçam 2 сезона
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Йешильчам (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пышная историческая драма о киноиндустрии Турции 60-х годов. Продюсер Семих Атес, несмотря на отличную репутацию и профессиональные качества, теряет свою студию по производству фильмов. Он не сдается и вместе с верными товарищами основывает новую компанию. Там Атес планирует снять масштабную картину, которая выведет их в лидеры индустрии. Но для этого ему нужно убедить поучаствовать в авантюре свою бывшую жену Минэ, успевшую стать востребованной актрисой, ее частого экранного партнера, кинозвезду Айхана Ышика, а также знаменитого режиссера Атыфа Йылмаза. Погрузитесь в закулисье золотого века турецкого кино, посмотрев сериал «Йешильчам» (2021) на русском языке онлайн в видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Йешильчам смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb