Я вернусь за тобой
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Я вернусь за тобой

Я вернусь за тобой (сериал, 2024) смотреть онлайн

9.12024, Я вернусь за тобой 1 сезон
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Сергея всё хорошо – он успешен в строительном бизнесе, встречается с прекрасной девушкой Лерой и планирует приобрести квартиру в Москве. Однако прошлое его никак не отпускает – он постоянно вспоминает свою первую любовь. Жизнь Алины трагически оборвалась прямо перед свадьбой – девушку сбила машина, а её отец, который был против брака, сообщил Сергею, что спасти её не удалось.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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