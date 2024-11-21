Я вернусь за тобой. Сезон 1. Серия 4
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Я вернусь за тобой
1-й сезон
4-я серия

Я вернусь за тобой (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12024, Я вернусь за тобой. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В жизни Сергея всё хорошо – он успешен в строительном бизнесе, встречается с прекрасной девушкой Лерой и планирует приобрести квартиру в Москве. Однако прошлое его никак не отпускает – он постоянно вспоминает свою первую любовь. Жизнь Алины трагически оборвалась прямо перед свадьбой – девушку сбила машина, а её отец, который был против брака, сообщил Сергею, что спасти её не удалось.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск