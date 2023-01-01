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Я и все остальные
Актёры и съёмочная группа сериала «Я и все остальные»

Актёры и съёмочная группа сериала «Я и все остальные»

Режиссёры

Давид Шалько

Давид Шалько

David Schalko
Режиссёр

Актёры

Том Шиллинг

Том Шиллинг

Tom Schilling
АктёрTristan
Катарина Шюттлер

Катарина Шюттлер

Katharina Schüttler
АктрисаJulia
Ларс Айдингер

Ларс Айдингер

Lars Eidinger
АктёрChef
Рамин Яздани

Рамин Яздани

Ramin Yazdani
АктёрTaxifahrer
София Ройз

София Ройз

Sophie Rois
Актриса
Мартин Вуттке

Мартин Вуттке

Martin Wuttke
Актёр
Михаэль Мертенс

Михаэль Мертенс

Michael Maertens
Актёр
Сара Фрик

Сара Фрик

Sarah Viktoria Frick
Актриса
Фабиан Крюгер

Фабиан Крюгер

Fabian Krüger
Актёр
Мави Хёрбигер

Мави Хёрбигер

Mavie Hörbiger
АктрисаFranziska

Сценаристы

Давид Шалько

Давид Шалько

David Schalko
Сценарист

Продюсеры

Йон Люфтнер

Йон Люфтнер

John Lueftner
Продюсер
Давид Шалько

Давид Шалько

David Schalko
Продюсер

Операторы

Мартин Гшлахт

Мартин Гшлахт

Martin Gschlacht
Оператор