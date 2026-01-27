Взлет (сериал, 1979) смотреть онлайн

Взлет
1979, Взлет 1 сезон
Драма12+

О сериале

Биографический фильм о великом русском ученом К. Э. Циолковском, основоположнике советской космонавтики.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb