Взлет. Сезон 1
Wink
Сериалы
Взлет
1-й сезон

Взлет (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

1979, Взлет. Сезон 1 2 серии
Драма12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Биографический фильм о великом русском ученом К. Э. Циолковском, основоположнике советской космонавтики.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb