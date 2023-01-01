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Вызов (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Defiance 2 сезона
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

33 года назад на Землю прилетели беженцы из космоса. «Бледные войны» измучили пришельцев и землян и навсегда изменили облик планеты. Теперь расы вынуждены мирно сосуществовать, оберегая хрупкий мир.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вызов»

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