Всплеск любви (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

У старшеклассницы Тан-би на носу экзамен по самому ненавистному предмету — математике. Никто не верит, что она способна его сдать — ни друзья, ни мама — да она и сама не особо рассчитывает на успех. В утро экзамена все против нее: погода, настроение, транспорт. По дороге девушка останавливается на детской площадке и начинает мечтать о том, чтобы исчезнуть из этого мира.



В шутку прыгает в лужу и... оказывается во времени династии Чосон, где правит король Ли До. И появляется она тут как раз вовремя — в стране многолетняя засуха, и жители молят богов о помощи, а у обычной школьницы XXI века как раз достаточно знаний.



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