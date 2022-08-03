У старшеклассницы Тан-би на носу экзамен по самому ненавистному предмету — математике. Никто не верит, что она способна его сдать, да и она сама не особо оптимистично смотрит на предстоящее. В утро экзамена всe против неe: погода, настроение, транспорт. Девушка опаздывает, бежит без зонта по дороге, а подумав, останавливается на детской площадке и начинает мечтать, чтобы исчезнуть из этого мира. В шутку прыгает в лужу и оказывается во времени династии Чосон, где правит король Ли До. И появляется она тут как раз вовремя — в стране многолетняя засуха, и жители молят богов о помощи, а у обычной школьницы XX века как раз достаточно нужных знаний.

