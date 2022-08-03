Всплеск любви. Серия 1
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Всплеск любви
1-й сезон
1-я серия
9.22015, Splash splash love
Фэнтези, Мелодрама16+

Всплеск любви (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У старшеклассницы Тан-би на носу экзамен по самому ненавистному предмету — математике. Никто не верит, что она способна его сдать, да и она сама не особо оптимистично смотрит на предстоящее. В утро экзамена всe против неe: погода, настроение, транспорт. Девушка опаздывает, бежит без зонта по дороге, а подумав, останавливается на детской площадке и начинает мечтать, чтобы исчезнуть из этого мира. В шутку прыгает в лужу и оказывается во времени династии Чосон, где правит король Ли До. И появляется она тут как раз вовремя — в стране многолетняя засуха, и жители молят богов о помощи, а у обычной школьницы XX века как раз достаточно нужных знаний.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb