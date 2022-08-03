Враг внутри
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Враг внутри

Враг внутри (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, The Enemy Within 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Эрику Шепард — бывшего агента ЦРУ и изменницу родины — освобождают из тюрьмы. Вместе с агентом ФБР Уиллом Китоном она должна будет найти опасного преступника, который хорошо ей знаком.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Враг внутри»