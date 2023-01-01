Вокруг света во время декрета
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Вокруг света во время декрета

Вокруг света во время декрета (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.12017, Вокруг света во время декрета 1 сезон
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Певица и телеведущая Анна Седокова, ее двенадцатилетняя дочь Алина, семимесячный сын Гектор и шестилетняя крестница Полина побывают в Грузии, Испании и Италии и на собственном опыте поймут, какие страны наиболее благоприятны для семейного отдыха, а в каких надо быть готовым к трудностям.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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